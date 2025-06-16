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        T.C. MERSİN 5. İŞ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.06.2025 - 00:00
        T.C. MERSİN 5. İŞ MAHKEMESİ

        Sayı :2025/40 Esas
        Konu : İLAN METNİ
        13.06.2025

        İLAN

        Mahkememizde açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonucunda; Davacı YAPI KREDİ BANKASI A.Ş'nin açmış olduğu alacak davasına ilişkin olarak; davalı Selda Akkızoğlu'nun yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı anlaşıldığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.13.06.2025
        Duruşma Günü:16/10/2025 -saat 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılama yapılıp karar verileceği hususu HMK'nun 147/2. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.


        DAVALI : SELDA AKKIZOĞLU - 32719638458 T.C. KİMLİK NOLU

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02242707