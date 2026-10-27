T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 27 Ekim 2026 - 23:45
İ L A N
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/820 Esas 14.10.2026
Konu: Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen Yasemin ÇALIŞ tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 14.10.2026
Katip 291861¸ Hakim 220819¸
GAİP
TC KİMLİK NO :36766503950
ADI SOYADI : YASEMİN ÇALIŞ
BABA ADI : İMATANA ADI : UMUMİ
DOĞUM TARİHİ :16/09/1935
DOĞUM YERİ : MERSİN