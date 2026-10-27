İ L A N

T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/820 Esas 14.10.2026

Konu: Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen Yasemin ÇALIŞ tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 14.10.2026

Katip 291861¸ Hakim 220819¸

GAİP

TC KİMLİK NO :36766503950

ADI SOYADI : YASEMİN ÇALIŞ

BABA ADI : İMATANA ADI : UMUMİ

DOĞUM TARİHİ :16/09/1935

DOĞUM YERİ : MERSİN