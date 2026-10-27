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        T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 23:45

        İ L A N
        T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ


        Sayı : 2026/820 Esas 14.10.2026

        Konu: Gaiplik İlanı
        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen Yasemin ÇALIŞ tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR. 14.10.2026
        Katip 291861¸ Hakim 220819¸

        GAİP

        TC KİMLİK NO :36766503950

        ADI SOYADI : YASEMİN ÇALIŞ

        BABA ADI : İMATANA ADI : UMUMİ

        DOĞUM TARİHİ :16/09/1935

        DOĞUM YERİ : MERSİN

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02579965