T.C. MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN



Esas No: 2024/419

Karar No: 2026/608

Karar Tarihi: 14.07.2026

Verilen Ceza: Mahkumiyet

Mahkememizce yukarıda esas, karar numarası ve tarihi yazılı dosyada, Sanık NIHAD KHAIRI RASHID RASHID hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan mahkememizde yapılan yargılaması sonucunda;



Sanık NIHAD KHAIRI RASHID RASHID, Khaırı ve Vian oğlu 1992 Duhok doğumlu Ak Kent Mahallesi 2357Sokak Bersu Apartmanı N0: 21/1 Yenişehir/Mersin adresinde oturduğu ancak tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, mahkememizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yolu ile tebliği, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra sanığa karar'ın tebliğinin yapılmış sayılmasına, mahkememize hitaben adı geçen sanığın belirtilen süre içerisinde sunacağı dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurma hakkı olduğu ilanen karar tebliğ olunur.11/11/2026