T.C. MERSİN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45914179-2021/438-Ceza Dava Dosyası

MERSİN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

MÜŞTEKİ : ABDULLAH ABO İSMAIL, Mohamad ve Nour Alhouda oğul, 25/01/1999 doğumlu,

SANIK : KUSAY HIDIR, Hasan ve Ayşe oğlu, 1998 Suriye doğumlu,

SUÇ : Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 29/05/2021

ASIL KARAR TARİHİ : 18/01/2022

EK KARAR TARİHİ : 29/05/2023

Mahkememizin 18/01/2022 tarih, 2021/438 esas ve 2022/16 karar sayılı kararı ile sanık Kusay Hıdır hakkında müşteki Abdullah Abo İsmaıl'a karşı işlemiş olduğu Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan5237 sayılı TCK nun 142/2-b, 143, 168/1, 62 Maddeleri uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliği gerektiği,

Sanık Kusay Hıdır'ın adresinin ve elektronik tebligat adresinin bulunmadığı, adresinin tespit edilememiş olup adresinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya bizzat mahkeme Hakimine onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.26.12.2023