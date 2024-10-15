T.C.

MERSİN

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/443 Esas

13/12/2023



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Evcilimahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 118

PARSEL NO : 1

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ :376,12 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SEFER YENİ

İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili mah. 118 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 376,12 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/443 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/12/2023