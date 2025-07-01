T.C. MERZİFON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MERZİFON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/423 Esas



DAVALI : MEHMET AKİF ERMİŞ - Yunus Emre Mah.Aşan Sk.Bina No: 15 Daire No: 6 Merkez/Yenimahalle/Ankara



Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum zararı nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön inceleme durusma günü olan 30/09/2025 günü saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.