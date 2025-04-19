T.C. MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

MERZİFON

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/712 Esas



VASİYETNAME ALACAKLISI : KEREM YASAN - TC.No:28783024228, Neumühlerstr. 73 Wınterthur 8406 İSVİÇRE KONFEDERASYONU



Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/06/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.