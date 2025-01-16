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        T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO : 2022/351 Esas

        DAVALI : 1- SEMİHA YILDIZ Weitlstr. 58 80935 Müchen/Almanya Federal Cumhuriyeti


        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 07/05/2025 günü saat: 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156869