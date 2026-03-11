T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/9 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi dosyasında; Kastamonuili, İnebolu ilçesi,Dibek Mah.Cilt no:29,Aile Sıra No: 66,BSN:28'de nüfusa kayıtlı, 10/01/1954 Dibek Köyü doğumlu iken, 17/01/2026 tarihinde vefat eden 25286142022 T.C. kimlik numaralı müteveffa EKREM BÜYÜKÇOLAK'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiğinden,Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumuİİKnun 218. ve TMK nun621. maddesi uyarınca ilan olunur.