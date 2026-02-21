T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/466 Esas

DAVALI : İHSAN KARAMAN Karadere Mahallesi Pınarcık Caddesi No:11 Seydikemer/ MUĞLA



Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122/1 maddesine göre 2 hafta içinde aynı kanunun 129 maddesindeki hususları içerir şekilde davaya cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.