Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.02.2026 - 00:00
        İLAN
        T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/466 Esas

        DAVALI : İHSAN KARAMAN Karadere Mahallesi Pınarcık Caddesi No:11 Seydikemer/ MUĞLA


        Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptını içerir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        HMK 122/1 maddesine göre 2 hafta içinde aynı kanunun 129 maddesindeki hususları içerir şekilde davaya cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02406160