T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2026/138 Esas

DAVACI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

DAVALI: KURAY İKİZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce adresinize çıkarılan tebligatlar tebliğ edilememiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

29/06/2026 tarihli fen bilirkişisi raporuna ve 29/06/2026 tarihli taşınmazın değerine yönelik bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.