Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MUĞLA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        MUĞLA
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/205 Esas
        26/08/2024

        Dava konusu Muğla ili, Menteşe ilçesi, Kafaca Mahallesinde bulunan 126 ada 62parsel sayılı taşınmazın hissedarı Mehmet oğlu Şamlı Hacı Hasan mirasçılarının gaip olduğu, taşınmazın kayyumla idare edilmesi, aradan 10 yıldan fazla sürenin geçmesi halinde taşınmazın satışından gaipin hissesine düşen bedel hazineye aktarılacağından yukarıda yazılı taşınmazın maliklerinin hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olan kişilerin TMK'nın 33. gereğince ilan tarihine müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02146901