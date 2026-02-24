T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/454 Esas



Davacı : ÇİĞDEMLER ENERJİ ELEKTRİK PANO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davasının yapılan yargılamasında;

İflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde alacaklılar tarafından davaya müdahale edilerek veya itiraz edilerek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebileceklerine" ayrıca duruşmanın 01/04/2026 günü saat 10:15'te olduğu hususunun ilanına,