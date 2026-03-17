T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/6 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi

MEVKİİ : Elçiler (Resulayn) Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 146

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 50561,61m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET REŞİT TOPLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/6 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026