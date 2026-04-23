T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/271 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 123 ada 3 parsel ve 121 ada 4 parsel

MEVKİİ : Tirmet Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 123-121

PARSEL NO : 3-4

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.509,87-1.796,24

MALİKİN ADI VE SOYADI : Bedrettin YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/271 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025