T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/271 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Korkut İlçesi Tirmet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 123 ada 3 parsel ve 121 ada 4 parsel
MEVKİİ : Tirmet Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 123-121
PARSEL NO : 3-4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.509,87-1.796,24
MALİKİN ADI VE SOYADI : Bedrettin YILDIZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/271 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025