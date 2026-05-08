Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2024/850 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/850 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesii Orta Mahallesi, HacıMehmetBahçesi Mevkii ,248 Ada ,89 parsel numarada, 13.101,00 m² alanlı,Betonarme Bakıcı Evi , Çelik Besi Damı Ve Tarlası vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın tamamı.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"... Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında sulu tarım yapılan tarlalar ile tek katlı bakıcı evi ve hayvan damları bulunmaktadır. Parsel üzerinde:A-Çelik Besi Damı: Ekli krokide A harfi ile belirtilmiş yaklaşık 812,00 m2 besi damı olarak kullanılan tek katlı betonarme yapıdır. Çatı örtü malzemesi trapez saç olup duvarları sıvalı ve boyalı vaziyettedir.B-Bakıcı Evi: Ekli krokide B harfi ile belirtilmiş yaklaşık 75,70 m2 alanlı bakıcı evi olarak kullanılan tek katlı betonarme yapıdır. Pencere doğramaları pvc malzemeden oda kapıları ahşap malzemeden imal edilmiştir.C-Koyun Sayası: Ekli krokide C harfi ile belirtilmiş yaklaşık 168,40 m2 alanlı koyun sayası olarak kullanılan tek katlı yapıdır. Çatı örtü malzemesi ve yan duvarları trapez saçtır.D-Çadır Yeri: Ekli krokide D harfi ile belirtilmiş yaklaşık 139,20 m2 alanlı tek katlı yapıdır.E-Bahçe Duvarı : Parselin kuzeybatısında yaklaşık 28,80 m uzunluk ve 2 m yüksekliğindeki duvar elamanıdır.F-Padok Alanı: Yaklaşık 357,12 m uzunluğunda demirden bölünmüş padok alanıdır. G-Tel Çit : Parselin güneyinde yaklaşık 127,50 m uzunluk ve 1,50 m yüksekliğindeki çit elemanıdır.H-Tel Örgü : Parselin doğusunda yaklaşık 111,42 m uzunluk ve 1,50 m yüksekliğindeki çit elemanıdır.Ağaç bedeli: taşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ve cinste ağaçlar mevcut olduğu..."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Orta Mahallesi,Hacımehmetbahçesi Mevki ,248 Ada ,89 Parsel MustafaK.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 13.101,00 m2

İmar Durumu: Parselin , Bursa İli,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan sınırları içerisinde kalmakta olduğu belirtilmiştir

Kıymeti : 9.654.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Orta Mahallesi, HacıMehmetBahçesi Mevkii ,248 Ada ,96 parsel numarada, 5.951,00 m² alanlı,Bahçe vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın tamamı.

Taşınmazın tapu takyidatında :06/03/2020 tarih ve 5232 yevmiye no.lu "3083 sayılı yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır." beyan şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"... Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında sulu tarım yapılan tarlalar ile tek katlı bakıcı evi ve hayvan damları bulunmaktadır.Parsel üzerinde:A-Depo Binası: Ekli krokide A harfi ile belirtilmiş yaklaşık 108,00 m2 alanlı depo olarak kullanılan kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır.B-Demir Kapı : Ekli krokide B harfi ile belirtilmiş yaklaşık 4,60 m uzunluk ve 2 m yüksekliğindeki demir doğramadan imal edilmiş kapı elamanıdır.C-Bahçe Duvarı : Ekli krokide C harfi ile belirtilmiş yaklaşık 13,00 m uzunluk ve 2 m yüksekliğindeki duvar elamanıdır.D-Bahçe Duvarı : Ekli krokide D harfi ile belirtilmiş yaklaşık 13,00 m uzunluk ve 2 m yüksekliğindeki duvar elamanıdır. Dosya içerisinde Orta Mahallesi, 96 parsel üzerinde bulunan ağaçların değerlendirilmesi aşağıda izah edilmiştir.Ağaç bedeli: taşınmaz üzerinde muhtelif sayıda ve cinste ağaçlar mevcut olduğu.."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Orta Mahallesi,Hacımehmetbahçesi Mevkii,248 Ada,96 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 5.591,00 m2

İmar Durumu: Parselin, Bursa İli,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan sınırları içerisinde kalmakta olduğu belirtilmiştir

Kıymeti : 3.783.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Orta Mahallesi, Eski Bursa Caddesi Mevkii, 187 Ada ,20 parsel numarada, 145,40 m² alanlı, 4 Katlı Betonarme Apartman Binası vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın; ;Zemin katında bulunan, 1/8 Arsa paylı 2 Nolu bağımsız bölümünde kayıtlı DÜKKAN vasfında taşınmazın tamamı.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"...Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katı dükkan ve depo olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır.Parsel üzerinde, bir zemin,3 normal kat ve çatılı ,betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır.2 nolu bağımsız bölüm belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 73,00 m2alana sahip olup , Dükkan giriş kapı ve penceresi pvc doğramadan imal edilmiş olup kullanılmamaktadır.. ..."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi :Orta Mahallesi,Eski Bursa Caddesi Mevkii,187 Ada ,20 ParselMustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 145,40 m2

Arsa Payı : 1/8 (Pay/Payda)

İmar Durumu: Parselin , Mustafakemalpaşa,1/1.000 ölçekli Revizyon İmar Planında, Bitişik Nizam,4 Kat, Konut Alanında yer aldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 803.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Orta Mahallesi, Eski Bursa Caddesi Mevkii, 187 Ada ,20 parsel numarada, 145,40 m² alanlı, 4 Katlı BetonarmeApartman Binasıvasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın; ;Zemin katında bulunan, 1/8 Arsa paylı 1 Nolu bağımsız bölümünde kayıtlı DÜKKAN vasfında taşınmazın tamamı.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"...Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katı dükkan ve depo olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Parsel üzerinde, bir zemin,3 normal kat ve çatılı ,betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır.1 nolu bağımsız bölüm belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 72,00 m2 alana sahip olup, Dükkan giriş kapı ve penceresi pvc doğramadan imal edilmiş olup kullanılmamaktadır.. ..."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Orta Mahallesi,Eski Bursa Caddesi Mevkii,187 Ada,20 ParselMustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 145,40 m2

Arsa Payı : 1/8 (Pay/Payda)

İmar Durumu: Parsel Mustafakemalpaşa,1/1.000 ölçekli Revizyon İmar Planında, Bitişik Nizam,4 Kat, Konut Alanında yer aldığı belirtilmiştir

Kıymeti : 504.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Züferbey Mahallesi, 287 Ada ,2 parsel numarada, 214,19 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın;;Zemin katında bulunan, 8/112 Arsa paylı 9 Nolu bağımsız bölümde kayıtlı DÜKKAN vasfında taşınmazın tamamı.

Taşınmaz tapu kaydında ; 10/04/2002 tarih ve 1004 yevmiye no.lu " KENTSEL SİT ALANI " beyan şerhi olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"... Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katı dükkan ve depo olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Parsel tapu kütüğüne her ne kadar Arsa olarak işli olsa da mahalinde taşınmaz üzerinde, bir zemin 4 normal katlı betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. 9 nolu bağımsız bölüm belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 20,48 m2 alana sahip olup, Dükkan giriş kapı ve penceresi demir doğramadan imal edilmiş olup depo olarak kullanılmaktadır...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Züferbey Mahallesi, 287 Ada ,2 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 214,19 m2

Arsa Payı : 8/112 (Pay/Payda)

İmar Durumu: Parsel Mustafakemalpaşa,1/1.000 ölçekli Revizyon İmar Planında, Bitişik Nizam,4 Kat, Ticaret+Konut Alanında yer aldığı ve Sit Alanında kaldığı belirtilmiştir

Kıymeti : 307.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:07

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Züferbey Mahallesi, 287 Ada ,2 parsel numarada, 214,19 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın ;Zemin katında bulunan,8/112 Arsa paylı,

14 Nolu bağımsız bölümünde kayıtlı DÜKKAN vasfında taşınmazın tamamı.

Taşınmaz tapu kaydında ; 10/04/2002 tarih ve 1004 yevmiye no.lu " KENTSEL SİT ALANI " beyan şerhi olduğu anlaşılmıştır. TAŞINMAZ BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"... Parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katı dükkan ve depo olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Parsel tapu kütüğüne her ne kadar Arsa olarak işli olsa da mahalinde taşınmaz üzerinde, bir zemin 4 normal katlı betonarme tarzda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır.14 nolu bağımsız bölüm belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 15,00 m2 alana sahip olup, Dükkan giriş kapı ve penceresi demir doğramadan imal edilmiş olup depo olarak kullanılmaktadır..."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Adresi : Züferbey Mahallesi, 287 Ada ,2 Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 214,19 m2

Arsa Payı : 8/112 (Pay/Payda)

İmar Durumu: Parsel Mustafakemalpaşa,1/1.000 ölçekli Revizyon İmar Planında, Bitişik Nizam,4 Kat, Ticaret+Konut Alanında yer aldığı ve Sit Alanında kaldığı belirtilmiştir

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:02

06/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.