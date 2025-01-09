Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2025 - 00:00
        T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/281 ESAS PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

        KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
        1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki vekamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup;
        2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

        b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

        1. Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 31/12/2024
        Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Mahalle Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati
        2024/281 Şefike YÜKSEL 35689659102 Mersin
        Mut        		 Derinçay 157-9 ve 16 77,45
        432,01        		 13/02/2025 09:23
        2024/282 Ahmet YÜKSEL 40804488208 Mersin
        Mut        		 Kayaönü 101-173 3.882,29
        260,38        		 13/02/2025 09:30
        2024/283 Mehmet ÖRS 55285005370 Mersin
        Mut        		 Hacıilyaslı 137-12 281,08 13/02/2025 09:33
        2024/284 Nurettin Yavuz BEKLER 51616127896 Mersin
        Mut        		 Evren 101-881 ve 890 249,15
        1221,53        		 13/02/2025 09:40
        2024/285 Fadime KIRIT 53104078086 Mersin
        Mut        		 Alaçam 170-7 ve 8 1204,08
        3281,05
        465,85        		 13/02/2025 09:43
        2024/286 Aysel Kızıl 41236474180
        Ebide Fatma Kaya-26092978430
        Nuh TATLI-40159510050
        Osman TATLI-40165509864
        Miras bırakan
        Ahmet Şevki Aslan 32032780476
        Ali Aslan-43036414106
        Elife Şimşek-39835520858
        Fatma Güngörmez-39754523558
        İbrahim Aslan-43042413988
        Meryem Aslan-43039414042
        Mustafa Aslan-43048413760        		 Mersin
        Mut        		 Sakız 132-4 265,74 13/02/2025 09:50
        2024/287 Zeynep Ünal-10439500170 Mersin
        Mut        		 Alaçam 170-13 585,81
        119,18        		 13/02/2025 09:53
        2024/288 Halil Özkan-30145843378 Mersin
        Mut        		 Güzelyurt 103-56 ve 64 502,09
        513,00
        1875,61        		 13/02/2025 10:00
        2024/289 Abdullah Şahin-19109211330
        Adem Şahin-19091211936
        Bekir Şahin-19001214996
        Elife Şahin-19142210246
        Fatma Dinç-19079212382
        Hafize Şahin Çimen-19019214322
        Kerim Şahin-19040213684
        Mehmet Ali Şahin-19139210310
        Muhammet Şahin-19130210692
        Rahime Şahin-19067212738
        Süleyman Hilmi Şahin-19058213010        		 Mersin
        Mut        		 Diştaş 101-1999 ve 2000 715,89
        1896,34        		 13/02/2025 10:03
        2024/290 Mehmet Ali Çatık-44137377130 Mersin
        Mut        		 Geçimli 101-796 114,79 13/02/2025 10:10
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02152595