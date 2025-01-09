T.C. MUT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/281 ESAS PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
- DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki vekamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup;
- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği, c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı; d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
- Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 31/12/2024
|Dosya Esas No
|Davalılar
|İl/İlçe
|Mahalle
|Ada-Parsel
|M2
|Duruşma Günü
|Duruşma Saati
|2024/281
|Şefike YÜKSEL 35689659102
|Mersin
Mut
|Derinçay
|157-9 ve 16
|77,45
432,01
|13/02/2025
|09:23
|2024/282
|Ahmet YÜKSEL 40804488208
|Mersin
Mut
|Kayaönü
|101-173
|3.882,29
260,38
|13/02/2025
|09:30
|2024/283
|Mehmet ÖRS 55285005370
|Mersin
Mut
|Hacıilyaslı
|137-12
|281,08
|13/02/2025
|09:33
|2024/284
|Nurettin Yavuz BEKLER 51616127896
|Mersin
Mut
|Evren
|101-881 ve 890
|249,15
1221,53
|13/02/2025
|09:40
|2024/285
|Fadime KIRIT 53104078086
|Mersin
Mut
|Alaçam
|170-7 ve 8
|1204,08
3281,05
465,85
|13/02/2025
|09:43
|2024/286
|Aysel Kızıl 41236474180
Ebide Fatma Kaya-26092978430
Nuh TATLI-40159510050
Osman TATLI-40165509864
Miras bırakan
Ahmet Şevki Aslan 32032780476
Ali Aslan-43036414106
Elife Şimşek-39835520858
Fatma Güngörmez-39754523558
İbrahim Aslan-43042413988
Meryem Aslan-43039414042
Mustafa Aslan-43048413760
|Mersin
Mut
|Sakız
|132-4
|265,74
|13/02/2025
|09:50
|2024/287
|Zeynep Ünal-10439500170
|Mersin
Mut
|Alaçam
|170-13
|585,81
119,18
|13/02/2025
|09:53
|2024/288
|Halil Özkan-30145843378
|Mersin
Mut
|Güzelyurt
|103-56 ve 64
|502,09
513,00
1875,61
|13/02/2025
|10:00
|2024/289
|Abdullah Şahin-19109211330
Adem Şahin-19091211936
Bekir Şahin-19001214996
Elife Şahin-19142210246
Fatma Dinç-19079212382
Hafize Şahin Çimen-19019214322
Kerim Şahin-19040213684
Mehmet Ali Şahin-19139210310
Muhammet Şahin-19130210692
Rahime Şahin-19067212738
Süleyman Hilmi Şahin-19058213010
|Mersin
Mut
|Diştaş
|101-1999 ve 2000
|715,89
1896,34
|13/02/2025
|10:03
|2024/290
|Mehmet Ali Çatık-44137377130
|Mersin
Mut
|Geçimli
|101-796
|114,79
|13/02/2025
|10:10