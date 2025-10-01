T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/97 Esas

DAVALI : GULNARA NADIROVA (Pasaport No:C03528932 Ferdi kayıt No:4KNRBJP



Yevlah şehri yevlah kasabası molla penah vagif sokağı Ev. 119Yevlah/AZERBAYCAN

Eldeki davanın davacı Nurullah Doruvekili tarafından davalı Gulnara Nadırova aleyhine mahkememize açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının olduğu,davalı Gulnara Nadırova'nın adresinin Azerbaycan olması nedeniyle davalıya Dava dilekçesi, tensip zaptının tebliği için 24/04/2025 tarih itibariyle Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, 07/05/2025 tarihinde müzekkereye olumsuz cevap verildiği, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğuna müzekkere yazıldığı müzekkerelere cevap verilmediği anlaşılmıştır.

Mahkememiz dosyası incelenmesinde davanın 09/02/2023 tarihinde açıldığı, davalıya yurt dışı tebliğ için ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı, ancak ilgili makamlarca uzun süredir cevap verilmediği, dava dilekçesinin dahi tebliğ edilemediği, dolayısıyla dosyanın sürüncemede kaldığı hususunun anlaşıldığı, Tebligat Kanunun 28/3'e göre ilanen tebligat yapılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HMK nun 122/1. Maddesine göre iki hafta içinde, aynı Kanunun 129/1-2. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.