T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
|DOSYA
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|VASFI
|YÜZ ÖLÇÜM
|MALİKİ
|2025/310
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/ 17
|TARLA
|41379,29
|Seyfettin Karaman
|2025/311
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/ 21
|TARLA
|15500,4
|Hasan Çokyiğit
|2025/311
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/ 431
|TARLA
|7070,48
|Hasan çokyiğit
|2025/312
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/24
|TARLA
|3911,56
|Ahmet Toraman
|2025/312
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/ 25
|TARLA
|4865,41
|Ahmet Toraman
|2025/313
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/65
|TARLA
|7161,1
|Muammer Tanrıverdi
|2025/314
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/63
|TARLA
|3943,66
|Habibe Halıcı
|2025/315
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/ 37
|TARLA
|5777,73
|Bünyamin Özhan
|2025/316
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/38
|TARLA
|7662,69
|Emine Yiğitte
|2025/317
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/54
|TARLA
|5298,51
|MurtKaraman
|2025/318
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/52
|TARLA
|3994,65
|Mustafa Bekçi
|2025/319
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|535/50
|TARLA
|11114,42
|Fatma Birgül
|2025/320
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/208
|TARLA
|18756,33
|Ali Özdoğan
|2025/321
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/210
|TARLA
|11242,2
|Fatma Çıtak
|2025/322
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/247
|TARLA
|11606,24
|Nuriye Öztürk
|2025/323
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/251
|TARLA
|6117,5
|KemalKapusuz
|2025/324
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/253
|TARLA
|9344,04
|Cemile Özdoğan
|2025/325
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/254
|TARLA
|9673,4
|Kelami Uslu
|2025/326
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/257
|TARLA
|23177,36
|Hasan Üna
|2025/327
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/282
|TARLA
|22908,37
|Mümin alkan
|2025/328
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/471
|TARLA
|6172,85
|Zahide Bekçi
|2025/329
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/280
|TARLA
|10312,75
|Kemal Karaman
|2025/330
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/279
|TARLA
|7465,08
|Mehmet Bayram
|2025/331
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/313
|TARLA
|14755,88
|Bekir Şahin
|2025/332
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/340
|TARLA
|4557,41
|ibrahim Şahin
|2025/332
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/339
|TARLA
|5593,23
|İbrahim Şahin
|2025/333
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/458
|TARLA
|7566,78
|Hacı Karaman
|2025/334
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/337
|TARLA
|7990,73
|Süheyla Özdemir
|2025/335
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/342
|TARLA
|16077,78
|Ömer Özdoğan
|2025/336
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/336
|TARLA
|11668,57
|İsa ünal
|2025/337
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/347
|TARLA
|11507,47
|Şerife Tunç
|2025/338
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/358
|TARLA
|12425,33
|Hazım aktaş
|2025/339
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/359
|TARLA
|8321,21
|Ahmet aktaş
|2025/340
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/357
|TARLA
|22567,96
|Hasan Doğan
|2025/341
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|530/432
|TARLA
|10352,01
|Esma Aydın
|2025/342
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/22
|TARLA
|8535,13
|Mehmet Özer
|2025/343
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/23
|TARLA
|6717,98
|İbrahim Damar
|2025/344
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/19
|TARLA
|17138,16
|Yücel Gül
|2025/345
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/18
|TARLA
|6652,98
|Fatma Yıldırım
|2025/346
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/17
|TARLA
|4922,16
|Ramazan Gül
|2025/347
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/16
|TARLA
|4025,28
|Selami Alkan
|2025/348
|ACIGÖL/ÇAYIRLI M
|525/15
|TARLA
|4471,36
|Efil Özhan
|2025/354
|MERKEZ SÜMER M
|919/1
|Bağ
|4936,41
|Serkan Gözübüyük
|2025/354
|MERKEZ SÜMER M
|919/2
|Bağ
|7763,81
|Serkan Gözübüyük
|2025/355
|MERKEZ SÜMER M
|919/51
|Bağ
|7798,44
|Hilmi Özdemir
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/4
|Bağ
|6385,86
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/5
|Taş Ocağı
|3813,05
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/7
|Bağ
|7102,96
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/8
|Bağ
|9427,86
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/9
|Bağ
|10738,71
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/32
|Bağ
|4163,93
|Adem Ceyhan
|2025/356
|MERKEZ SÜMER M
|919/57
|Bağ
|4450,72
|Adem Ceyhan
|2025/357
|MERKEZ SÜMER M
|919/28
|Bağ
|8078,06
|Yonus Karakaya
|2025/358
|MERKEZ SÜMER M
|919/31
|Bağ
|6419,07
|Hüseyin Karakaya
|2025/359
|MERKEZ SÜMER M
|920/1
|Bağ
|3535,33
|Rahime Özdemir
|2025/360
|MERKEZ SÜMER M
|920/2
|Bağ
|3738,88
|Zekeriya Taşdemir
|2025/361
|MERKEZ SÜMER M
|920/21
|Tarla
|4619,7
|Abdurrahman Altundal
|2025/361
|MERKEZ SÜMER M
|920/17
|Tarla
|8257,63
|Abdurrahman Altundal
|2025/362
|MERKEZ SÜMER M
|920/14
|Bağ
|5615,78
|Altundallar ltd. Şti
|2025/362
|MERKEZ SÜMER M
|920/15
|Bağ
|1634,82
|Altundallar ltd. Şti
|2025/363
|MERKEZ SÜMER M
|920/13
|Bağ
|4830,62
|İbrahim Albayrak
|2025/349
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/10
|TARLA
|12082,26
|Zeki Güneş
|2025/350
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/9
|TARLA
|8592,25
|Halime Yücel
|2025/351
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/34
|TARLA
|5974,88
|Osman Yaşar
|2025/352
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/35
|TARLA
|2960,58
|Fatih Aydoğdu
|2025/352
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/36
|TARLA
|5977,21
|Fatih Aydoğdu
|2025/353
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/37
|TARLA
|6511,1
|Ali Aydoğdu
|2025/353
|ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M
|157/45
|TARLA
|2496,29
|Ali Aydoğdu
|2025/380
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/91
|TARLA
|10722,78
|Memiş Avşar
|2025/381
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/90
|TARLA
|87682,59
|Şeref Tanrıverdi
|2025/382
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/88
|TARLA
|3839,32
|Ayşe Dalkılıç
|2025/383
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/92
|TARLA
|4693,14
|Filiz Toprakçı
|2025/384
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/93
|TARLA
|4671,15
|Dilek Toprakçı
|2025/385
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/94
|TARLA
|4118,3
|Sami Türk
|2025/386
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/95
|TARLA
|6657,86
|Muammer Bozbay
|2025/387
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/96
|TARLA
|2876,22
|FatmaNur Türkmen
|2025/388
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/99
|TARLA
|3103,02
|Aydın Bozbay
|2025/389
|NEVŞEHİRİCİK K
|113/97
|TARLA
|7169,32
|Remzi Bozbay
|2025/390
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/3
|TARLA
|2373,48
|Nuri Toprakçı
|2025/390
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/230
|TARLA
|2610,12
|Nuri Toprakçı
|2025/391
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/229
|TARLA
|4518,79
|Sait Toprakçı
|2025/392
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/228
|TARLA
|3333,3
|Çetin Güneş
|2025/393
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/227
|TARLA
|3705,76
|Elmas Şahin
|2025/394
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/226
|TARLA
|3510,82
|Zehra Şahin
|2025/395
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/233
|TARLA
|4250,99
|Rasim Bozbay
|2025/396
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/234
|TARLA
|4833,99
|Ömer Bozbay
|2025/397
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/235
|TARLA
|2248,79
|Hevkiye Bozbay
|2025/397
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/236
|TARLA
|3653,17
|Hevkiye Bozbay
|2025/398
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/237
|TARLA
|2634,87
|Özgül Türkmen
|2025/400
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/223
|TARLA
|1377,67
|Dursun Uçar
|2025/401
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/222
|TARLA
|2002,04
|Neriman Çetin
|2025/402
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/221
|TARLA
|8465,98
|Adnan Çetin
|2025/403
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/192
|TARLA
|2948,34
|Ömer Bozbay
|2025/404
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/191
|TARLA
|2124,8
|Fadime Özcan
|2025/405
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/190
|TARLA
|3259,25
|Habib Bozbay
|2025/406
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/189
|TARLA
|2730,52
|Selahattin Sertkaya
|2025/407
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/188
|TARLA
|2555,16
|Birol Bozbay
|2025/408
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/187
|TARLA
|2782,85
|Şerife Uçar
|2025/409
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/185
|TARLA
|3344,53
|Ahmet Uğurlu
|2025/411
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/184
|TARLA
|6430,65
|Harun Yılmaz
|2025/412
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/135
|TARLA
|5292,53
|Yücel Kahraman
|2025/413
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/132
|TARLA
|8330,12
|Aysel Tağlı
|2025/414
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/131
|TARLA
|6418,36
|Metiye Yılmaz
|2025/415
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/130
|TARLA
|7295,25
|Metiye Yılmaz
|2025/416
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/128
|TARLA
|2350,53
|Gülbeyaz Solmaz
|2025/417
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/127
|TARLA
|5230,66
|Ali Yılmaz
|2025/418
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/125
|TARLA
|7468,53
|İsa Yılmaz
|2025/419
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/124
|TARLA
|6385,65
|M. Ali Kahraman
|2025/420
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/121
|TARLA
|4514,6
|Nurziye Türkmen
|2025/421
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/120
|TARLA
|2015,26
|Sevda Arısüt
|2025/422
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/100
|TARLA
|5816,37
|Ayşe Bozbay
|2025/423
|NEVŞEHİRİCİK K
|115/93
|TARLA
|6579,03
|Beyhan İpek
|2025/424
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/38
|TARLA
|30197,14
|Ender Kaş
|2025/425
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/43
|TARLA
|5693,48
|Ahmet Bölükbaşı
|2025/426
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/44
|TARLA
|7176,08
|Sümeyye Şahin
|2025/427
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/45
|TARLA
|5447,88
|Elife Özhan
|2025/428
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/46
|TARLA
|6718,78
|Hacer Şahin
|2025/429
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|115/47
|TARLA
|6147,77
|Mustafa Avşar
|2025/430
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/451
|TARLA
|8898,05
|Fahri Aydemir
|2025/431
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/32
|BAĞ
|16519,84
|Mukadder Karaşahin
|2025/432
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/31
|TARLA
|7957,73
|Nevriye Aydemir
|2025/433
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/36
|TARLA
|17377,41
|Ahmet Erdoğan
|2025/434
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/42
|TARLA
|3011,46
|Elmas Şahin
|2025/435
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/467
|TARLA
|658,12
|Hasan Akmeşe
|2025/436
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/53
|TARLA
|16579,58
|Zehra Tunç
|2025/437
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/55
|BAĞ
|3222,11
|Dilek Kale
|2025/437
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/62
|TARLA
|2330,71
|Dilek Kale
|2025/438
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/56
|BAĞ
|2788,36
|Selma Tekeç
|2025/439
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/57
|BAĞ
|1666,14
|Nazife Tekeç
|2025/440
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/63
|TARLA
|4679,76
|Fatma Tekeç
|2025/441
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/66
|TARLA
|21222,8
|Döndü Akmeşe
|2025/442
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/67
|TARLA
|7847,07
|Recep Şahin
|2025/443
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/68
|TARLA
|6474,69
|Hüsnü Tekeç
|2025/444
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/69
|TARLA
|9191
|Cemali Beyhan
|2025/445
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/72
|BAĞ
|3792,31
|Habip Şahin
|2025/446
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/73
|BAĞ
|5536,13
|Hasan Şahin
|2025/446
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|125/74
|Tarla
|36641,01
|Hasan Şahin
|2025/446
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|125/31
|TARLA
|9918,97
|Hasan Şahin
|2025/447
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/74
|TARLA
|5166,68
|Erol Beyhan
|2025/447
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/75
|TARLA
|4275,11
|Erol Beyhan
|2025/448
|ACIGÖLKARACAÖREN K
|121/533
|TARLA
|10817,26
|M. Ali Avşar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan BOTAŞ(Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'ye) adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.