        T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.03.2026 - 00:00
        T.C.NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        DOSYA MEVKİİ ADA/PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜM MALİKİ
        2025/310 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/ 17 TARLA 41379,29 Seyfettin Karaman
        2025/311 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/ 21 TARLA 15500,4 Hasan Çokyiğit
        2025/311 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/ 431 TARLA 7070,48 Hasan çokyiğit
        2025/312 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/24 TARLA 3911,56 Ahmet Toraman
        2025/312 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/ 25 TARLA 4865,41 Ahmet Toraman
        2025/313 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/65 TARLA 7161,1 Muammer Tanrıverdi
        2025/314 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/63 TARLA 3943,66 Habibe Halıcı
        2025/315 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/ 37 TARLA 5777,73 Bünyamin Özhan
        2025/316 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/38 TARLA 7662,69 Emine Yiğitte
        2025/317 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/54 TARLA 5298,51 MurtKaraman
        2025/318 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/52 TARLA 3994,65 Mustafa Bekçi
        2025/319 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 535/50 TARLA 11114,42 Fatma Birgül
        2025/320 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/208 TARLA 18756,33 Ali Özdoğan
        2025/321 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/210 TARLA 11242,2 Fatma Çıtak
        2025/322 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/247 TARLA 11606,24 Nuriye Öztürk
        2025/323 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/251 TARLA 6117,5 KemalKapusuz
        2025/324 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/253 TARLA 9344,04 Cemile Özdoğan
        2025/325 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/254 TARLA 9673,4 Kelami Uslu
        2025/326 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/257 TARLA 23177,36 Hasan Üna
        2025/327 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/282 TARLA 22908,37 Mümin alkan
        2025/328 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/471 TARLA 6172,85 Zahide Bekçi
        2025/329 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/280 TARLA 10312,75 Kemal Karaman
        2025/330 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/279 TARLA 7465,08 Mehmet Bayram
        2025/331 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/313 TARLA 14755,88 Bekir Şahin
        2025/332 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/340 TARLA 4557,41 ibrahim Şahin
        2025/332 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/339 TARLA 5593,23 İbrahim Şahin
        2025/333 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/458 TARLA 7566,78 Hacı Karaman
        2025/334 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/337 TARLA 7990,73 Süheyla Özdemir
        2025/335 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/342 TARLA 16077,78 Ömer Özdoğan
        2025/336 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/336 TARLA 11668,57 İsa ünal
        2025/337 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/347 TARLA 11507,47 Şerife Tunç
        2025/338 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/358 TARLA 12425,33 Hazım aktaş
        2025/339 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/359 TARLA 8321,21 Ahmet aktaş
        2025/340 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/357 TARLA 22567,96 Hasan Doğan
        2025/341 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 530/432 TARLA 10352,01 Esma Aydın
        2025/342 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/22 TARLA 8535,13 Mehmet Özer
        2025/343 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/23 TARLA 6717,98 İbrahim Damar
        2025/344 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/19 TARLA 17138,16 Yücel Gül
        2025/345 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/18 TARLA 6652,98 Fatma Yıldırım
        2025/346 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/17 TARLA 4922,16 Ramazan Gül
        2025/347 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/16 TARLA 4025,28 Selami Alkan
        2025/348 ACIGÖL/ÇAYIRLI M 525/15 TARLA 4471,36 Efil Özhan
        2025/354 MERKEZ SÜMER M 919/1 Bağ 4936,41 Serkan Gözübüyük
        2025/354 MERKEZ SÜMER M 919/2 Bağ 7763,81 Serkan Gözübüyük
        2025/355 MERKEZ SÜMER M 919/51 Bağ 7798,44 Hilmi Özdemir
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/4 Bağ 6385,86 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/5 Taş Ocağı 3813,05 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/7 Bağ 7102,96 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/8 Bağ 9427,86 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/9 Bağ 10738,71 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/32 Bağ 4163,93 Adem Ceyhan
        2025/356 MERKEZ SÜMER M 919/57 Bağ 4450,72 Adem Ceyhan
        2025/357 MERKEZ SÜMER M 919/28 Bağ 8078,06 Yonus Karakaya
        2025/358 MERKEZ SÜMER M 919/31 Bağ 6419,07 Hüseyin Karakaya
        2025/359 MERKEZ SÜMER M 920/1 Bağ 3535,33 Rahime Özdemir
        2025/360 MERKEZ SÜMER M 920/2 Bağ 3738,88 Zekeriya Taşdemir
        2025/361 MERKEZ SÜMER M 920/21 Tarla 4619,7 Abdurrahman Altundal
        2025/361 MERKEZ SÜMER M 920/17 Tarla 8257,63 Abdurrahman Altundal
        2025/362 MERKEZ SÜMER M 920/14 Bağ 5615,78 Altundallar ltd. Şti
        2025/362 MERKEZ SÜMER M 920/15 Bağ 1634,82 Altundallar ltd. Şti
        2025/363 MERKEZ SÜMER M 920/13 Bağ 4830,62 İbrahim Albayrak
        2025/349 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/10 TARLA 12082,26 Zeki Güneş
        2025/350 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/9 TARLA 8592,25 Halime Yücel
        2025/351 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/34 TARLA 5974,88 Osman Yaşar
        2025/352 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/35 TARLA 2960,58 Fatih Aydoğdu
        2025/352 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/36 TARLA 5977,21 Fatih Aydoğdu
        2025/353 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/37 TARLA 6511,1 Ali Aydoğdu
        2025/353 ACIGÖLKARAPINAR M.Paşa M 157/45 TARLA 2496,29 Ali Aydoğdu
        2025/380 NEVŞEHİRİCİK K 113/91 TARLA 10722,78 Memiş Avşar
        2025/381 NEVŞEHİRİCİK K 113/90 TARLA 87682,59 Şeref Tanrıverdi
        2025/382 NEVŞEHİRİCİK K 113/88 TARLA 3839,32 Ayşe Dalkılıç
        2025/383 NEVŞEHİRİCİK K 113/92 TARLA 4693,14 Filiz Toprakçı
        2025/384 NEVŞEHİRİCİK K 113/93 TARLA 4671,15 Dilek Toprakçı
        2025/385 NEVŞEHİRİCİK K 113/94 TARLA 4118,3 Sami Türk
        2025/386 NEVŞEHİRİCİK K 113/95 TARLA 6657,86 Muammer Bozbay
        2025/387 NEVŞEHİRİCİK K 113/96 TARLA 2876,22 FatmaNur Türkmen
        2025/388 NEVŞEHİRİCİK K 113/99 TARLA 3103,02 Aydın Bozbay
        2025/389 NEVŞEHİRİCİK K 113/97 TARLA 7169,32 Remzi Bozbay
        2025/390 NEVŞEHİRİCİK K 115/3 TARLA 2373,48 Nuri Toprakçı
        2025/390 NEVŞEHİRİCİK K 115/230 TARLA 2610,12 Nuri Toprakçı
        2025/391 NEVŞEHİRİCİK K 115/229 TARLA 4518,79 Sait Toprakçı
        2025/392 NEVŞEHİRİCİK K 115/228 TARLA 3333,3 Çetin Güneş
        2025/393 NEVŞEHİRİCİK K 115/227 TARLA 3705,76 Elmas Şahin
        2025/394 NEVŞEHİRİCİK K 115/226 TARLA 3510,82 Zehra Şahin
        2025/395 NEVŞEHİRİCİK K 115/233 TARLA 4250,99 Rasim Bozbay
        2025/396 NEVŞEHİRİCİK K 115/234 TARLA 4833,99 Ömer Bozbay
        2025/397 NEVŞEHİRİCİK K 115/235 TARLA 2248,79 Hevkiye Bozbay
        2025/397 NEVŞEHİRİCİK K 115/236 TARLA 3653,17 Hevkiye Bozbay
        2025/398 NEVŞEHİRİCİK K 115/237 TARLA 2634,87 Özgül Türkmen
        2025/400 NEVŞEHİRİCİK K 115/223 TARLA 1377,67 Dursun Uçar
        2025/401 NEVŞEHİRİCİK K 115/222 TARLA 2002,04 Neriman Çetin
        2025/402 NEVŞEHİRİCİK K 115/221 TARLA 8465,98 Adnan Çetin
        2025/403 NEVŞEHİRİCİK K 115/192 TARLA 2948,34 Ömer Bozbay
        2025/404 NEVŞEHİRİCİK K 115/191 TARLA 2124,8 Fadime Özcan
        2025/405 NEVŞEHİRİCİK K 115/190 TARLA 3259,25 Habib Bozbay
        2025/406 NEVŞEHİRİCİK K 115/189 TARLA 2730,52 Selahattin Sertkaya
        2025/407 NEVŞEHİRİCİK K 115/188 TARLA 2555,16 Birol Bozbay
        2025/408 NEVŞEHİRİCİK K 115/187 TARLA 2782,85 Şerife Uçar
        2025/409 NEVŞEHİRİCİK K 115/185 TARLA 3344,53 Ahmet Uğurlu
        2025/411 NEVŞEHİRİCİK K 115/184 TARLA 6430,65 Harun Yılmaz
        2025/412 NEVŞEHİRİCİK K 115/135 TARLA 5292,53 Yücel Kahraman
        2025/413 NEVŞEHİRİCİK K 115/132 TARLA 8330,12 Aysel Tağlı
        2025/414 NEVŞEHİRİCİK K 115/131 TARLA 6418,36 Metiye Yılmaz
        2025/415 NEVŞEHİRİCİK K 115/130 TARLA 7295,25 Metiye Yılmaz
        2025/416 NEVŞEHİRİCİK K 115/128 TARLA 2350,53 Gülbeyaz Solmaz
        2025/417 NEVŞEHİRİCİK K 115/127 TARLA 5230,66 Ali Yılmaz
        2025/418 NEVŞEHİRİCİK K 115/125 TARLA 7468,53 İsa Yılmaz
        2025/419 NEVŞEHİRİCİK K 115/124 TARLA 6385,65 M. Ali Kahraman
        2025/420 NEVŞEHİRİCİK K 115/121 TARLA 4514,6 Nurziye Türkmen
        2025/421 NEVŞEHİRİCİK K 115/120 TARLA 2015,26 Sevda Arısüt
        2025/422 NEVŞEHİRİCİK K 115/100 TARLA 5816,37 Ayşe Bozbay
        2025/423 NEVŞEHİRİCİK K 115/93 TARLA 6579,03 Beyhan İpek
        2025/424 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/38 TARLA 30197,14 Ender Kaş
        2025/425 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/43 TARLA 5693,48 Ahmet Bölükbaşı
        2025/426 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/44 TARLA 7176,08 Sümeyye Şahin
        2025/427 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/45 TARLA 5447,88 Elife Özhan
        2025/428 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/46 TARLA 6718,78 Hacer Şahin
        2025/429 ACIGÖLKARACAÖREN K 115/47 TARLA 6147,77 Mustafa Avşar
        2025/430 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/451 TARLA 8898,05 Fahri Aydemir
        2025/431 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/32 BAĞ 16519,84 Mukadder Karaşahin
        2025/432 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/31 TARLA 7957,73 Nevriye Aydemir
        2025/433 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/36 TARLA 17377,41 Ahmet Erdoğan
        2025/434 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/42 TARLA 3011,46 Elmas Şahin
        2025/435 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/467 TARLA 658,12 Hasan Akmeşe
        2025/436 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/53 TARLA 16579,58 Zehra Tunç
        2025/437 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/55 BAĞ 3222,11 Dilek Kale
        2025/437 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/62 TARLA 2330,71 Dilek Kale
        2025/438 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/56 BAĞ 2788,36 Selma Tekeç
        2025/439 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/57 BAĞ 1666,14 Nazife Tekeç
        2025/440 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/63 TARLA 4679,76 Fatma Tekeç
        2025/441 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/66 TARLA 21222,8 Döndü Akmeşe
        2025/442 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/67 TARLA 7847,07 Recep Şahin
        2025/443 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/68 TARLA 6474,69 Hüsnü Tekeç
        2025/444 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/69 TARLA 9191 Cemali Beyhan
        2025/445 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/72 BAĞ 3792,31 Habip Şahin
        2025/446 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/73 BAĞ 5536,13 Hasan Şahin
        2025/446 ACIGÖLKARACAÖREN K 125/74 Tarla 36641,01 Hasan Şahin
        2025/446 ACIGÖLKARACAÖREN K 125/31 TARLA 9918,97 Hasan Şahin
        2025/447 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/74 TARLA 5166,68 Erol Beyhan
        2025/447 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/75 TARLA 4275,11 Erol Beyhan
        2025/448 ACIGÖLKARACAÖREN K 121/533 TARLA 10817,26 M. Ali Avşar


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)
        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
        a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
        b) Açılacak bu davalara husumetin Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'ye) yöneltilmesi gerekeceği,
        c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan BOTAŞ(Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'ye) adına tescil edileceği,
        d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
        e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
        f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

