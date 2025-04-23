T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/1965 Esas

DAHİLİ DAVALI : ZAKİRE YILDIZ

T.C. Kimlik No : 131******968



Davacı vekili Av. Fazlı Koç tarafından dahili davalı Levent Akcan aleyhine açılan Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göreme Köyü Mah., Türkmenlik Mevkii, 0 ada, 1289 parsel, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göreme Köyü Mah., Çavuşinönü Mevkii, 0 ada, 4118 parsel, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göreme Köyü Mah., Kızılbucak Mevkii, 0 ada, 982 parsel, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göreme Köyü Mah., Türkmenlik Mevkii, 0 ada, 1268 parsel, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Göreme Köyü Mah., Nefit Mevkii, 0 ada, 4743 parselde kayıtlı tarla vasıflı gayrimenkul üzerinde bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Levent Akcan, mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-HalenYurt dışında yaşadığı öğrenilen ancak kesin adresi bilinmeyen ve Fransa'da ikamet eden dahili davalı Levent Akcan'a 09/05/2025 günü saat: 09:25'de yapılacak olan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, işbu tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içinde cevap ve delillerinizi sunmanız ihtar ve tebliğ olunur." hususu,

2-Durusma Günü: 09/05/2025 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/04/2025