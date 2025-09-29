T.C.

NEVŞEHİR

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2018/1400 Esas



İLAN

Davacı RAHİME ÖZBİLEK tarafından davalılar TAYBE ŞAŞIRMAZ, ALİ KARAŞAHİN, EKREM KARAŞAHİN, ERKAN KARAŞAHİN, FATMA KARMAZ, MEHMET KARAŞAHİN, NESRİN KUZUGÜDEN, SELMA ÇİFTCİ, SEYİT AHMET KARAŞAHİN, TAHSİN KARAŞAHİN, YAŞAR PASLANDIRMAZ, YURDAGÜL DAĞ aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin davanın yapılan yargılaması sonunda Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2020 tarih ve 2018/1400 Esas, 2020/1307 Karar sayılı hükmü ile Davanın kabulüne, Nevşehir ili Merkez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3046 ada 1 parsel 6. Kat B-8 giriş 28 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Tüm Yükümlülükleri ile Birlikte Umuma Açık Suretle Satışının Yapılarak Giderilmesine, Taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında ölü bulunmaları halinde ise veraset ilamındaki hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına, dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf kanun yolları açık olmak üzere karar verilmiştir.

DAVALI : SEYİT AHMET KARAŞAHİN - 58132316650

Bilinen En Son Yurtdışı İkametgah Adresi : GrossglocknerStr.63 Untertürkheım 70327 ALMANYA

MERNİS Adresi : Yok

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı davalının bilinen en son yurt dışı ikametgah adreslerine çıkartılan gerekçeli karar tebligatlarının iade edildiği, şahsın bilinen başkaca adresinin de bulunamadığı tespit edilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. Maddesine 11/1/2011 tarih ve 6099 sayılı kanunun 3. Maddesiyle eklenen ek fıkra "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır." hükmü gereğince muhatabın adres kayıt sistemindeki yurt dışı adresinin gerekçeli karar tebliği için yeterli olmadığı anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 maddeleri gereğince davalı SEYİT AHMET KARAŞAHİN'a gerekçeli kararı tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçen davalı SEYİT AHMET KARAŞAHİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden sonra yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.