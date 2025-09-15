T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/209 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Bağcak Mevkii, 8303 parsel, tarla vasıflı, 15.550,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Keleş olan taşınmaz.



2025/210 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8374 parsel, tarla vasıflı, 20.463,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Aksüt olan taşınmaz.



2025/211 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8336 parsel, tarla vasıflı, 10.150,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Kemal Aksüt olan taşınmaz.



2025/212 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Evcik Üstü Mevkii, 8540 parsel, tarla vasıflı, 12.200,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Yardımcı olan taşınmaz.



2025/213 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8356 parsel, tarla vasıflı, 12.000,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Yardımcı olan taşınmaz.



2025/214 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8160 parsel, tarla vasıflı, 7.021,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Veysel Gül olan taşınmaz.



2025/215 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8161 parsel, tarla vasıflı, 9.380,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Veysel Gül olan taşınmaz.



2025/216 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8108 parsel, tarla vasıflı, 44.900,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki İbrahim Çekiç olan taşınmaz.



2025/217 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8101 parsel, tarla vasıflı, 8.928,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Yüksel Özay olan taşınmaz.



2025/218 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yolu Mevkii, 8109 parsel, tarla vasıflı, 14.086,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Yıldız olan taşınmaz.



2025/219 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8102 parsel, tarla vasıflı, 20.400,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hasan Serdar olan taşınmaz.



2025/220 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Sezme Üstü Mevkii, 11372 parsel, tarla vasıflı, 25.600,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hasan Serdar olan taşınmaz.



2025/221 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çil Keleri Mevkii, 8777 parsel, tarla vasıflı, 2.250,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Zübüde Arı olan taşınmaz.



2025/222 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çin Keleri Mevkii, 8780 parsel, tarla vasıflı, 3.250,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Recep Turhan olan taşınmaz.



2025/223 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çekirdek Çukuru Mevkii, 8491 parsel, tarla vasıflı, 2.350,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fikret Gözüm olan taşınmaz.



2025/224 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çin Keleri Mevkii, 8835 parsel, tarla vasıflı, 2.700,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Osman Ergen olan taşınmaz.



2025/225 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Ketir Altı Mevkii, 9602 parsel, tarla vasıflı, 2.450,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Hasan Aplak olan taşınmaz.



2025/226 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çin Keleri Mevkii, 8831 parsel, tarla vasıflı, 1.200,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Yusuf Kaçmaz olan taşınmaz.



2025/227 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 11481 parsel, tarla vasıflı, 5.587,50 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Yarbulan olan taşınmaz.



2025/228 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8150 parsel, tarla vasıflı, 15.450,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet İlik olan taşınmaz.



2025/229 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Böcekkaya Mevkii, 9652 parsel, tarla vasıflı, 7.800,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali RaifTutkun olan taşınmaz.



2025/230 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Böcekkaya Mevkii, 9648 parsel, tarla vasıflı, 1.700,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Raif Tutkun olan taşınmaz.



2025/231 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Böcekkaya Mevkii, 9647 parsel, tarla vasıflı, 19.400,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ayşe Özer olan taşınmaz.



2025/232 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8170 parsel, tarla vasıflı, 5.100,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ali Osman Ergen olan taşınmaz.



2025/233 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Ketir Altı Mevkii, 9253 parsel, tarla vasıflı, 2.300,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Seviye Keleş olan taşınmaz.



2025/234 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Ketiraltı Mevkii, 9257 parsel, tarla vasıflı, 1.537,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fatma Aksüt olan taşınmaz.



2025/235 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Çekirdek Çukuru Mevkii, 8489 parsel, tarla vasıflı, 3.600,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Seyit Ahmet Bozbey olan taşınmaz.



2025/236 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Süzme Üstü Mevkii, 7942 parsel, tarla vasıflı, 2.650,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Yakup Aksu olan taşınmaz.



2025/237 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yolu Mevkii, 8190 parsel, kaysılık vasıflı, 7.198,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki İbrahim Çekiç olan taşınmaz.



2025/238 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Bağcak Mevkii, 8191 parsel, tarla vasıflı, 6.600,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Şafak olan taşınmaz.



2025/239 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Süzme Deresi Mevkii, 7366 parsel, tarla vasıflı, 3.462,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ahmet Tutkun olan taşınmaz.



2025/240 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Ketir Altı Mevkii, 9288 parsel, tarla vasıflı, 11.700,00metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Ergün olan taşınmaz.



2025/241 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Ketir Altı Mevkii, 9287 parsel, tarla vasıflı, 3.800,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Sakine Sezgin olan taşınmaz.



2025/242 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Böcekkaya Mevkii, 9616 parsel, tarla vasıflı, 2.100,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Arif Doğan olan taşınmaz.



2025/243 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Süzme Üstü Mevkii, 7789 parsel, tarla vasıflı, 2.350,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Berat Polat olan taşınmaz.



2025/244 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Hamle Yolu Mevkii, 9655 parsel, tarla vasıflı, 8.450,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Fahrettin Ünal olan taşınmaz.



2025/245 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Camız Burnu Mevkii, 10767 parsel, tarla vasıflı, 23.950,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Yarbulan olan taşınmaz.



2025/246 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Niğde Yolu Mevkii, 9924 parsel, tarla vasıflı, 13.200,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Ahmet Şafak olan taşınmaz.



2025/247 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Kaya Harman Mevkii, 9984 parsel, tarla vasıflı, 12.100,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Rahime Elma olan taşınmaz.



2025/248 ESAS

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, Til Yazısı Mevkii, 8172 parsel, tarla vasıflı, 28.050,00 metrekare yüz ölçümlü, maliki Mehmet Karaman olan taşınmaz.



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.