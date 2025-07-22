T.C.

NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/131 ORT. GİD. SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/131 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Göreme Beldesi 162 Ada 9 Parsel sayılı Arsa vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölge genel itibari ile turizm tesislerinin bulunduğu bir alandadır ve turizm amaçlı butik hotel yapımı için değerlendirilebilir durumdadır. Üzerinde herhangi bir yapı yoktur, topoğrafya olarak kısmen eğimli bir zemindedir. Güney ve batı yönden yola cephelidir. Göreme-Avanos Karayoluna 180 mt, Göreme Belediye Binası ve Göreme Belde Merkezine 700 mt mesafededir. Her türlü imar ve belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır.

Adresi: Göreme Beldesi 162 Ada 9 Parsel Merkez/NEVŞEHİR

Yüzölçümü: 368,83 m2

İmar Durumu: İmar planı içerisinde 3. Derece Doğal Sit alanında ve koruma Amaçlı İmar Planında gelişme konut alanında Taks:0,50 Kaks:0,80 hmax:6,50 m ve kat sayısı:2'dir. Kıymeti: 18.441.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir,Diğer : 11/04/1988 Tarih 1536 Yevmiye sayılı Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:55

14/07/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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