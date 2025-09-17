T.C.

NEVŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/15 ORT. GİD. SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Esentepe Mahallesi 2866 Ada 4 Parsel sayılı Arsa vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olup Ürgüp Caddesine 650 metre mesafededir. Adresi : Esentepe Mahallesi 2866 Ada 4 Parsel Merkez/NEVŞEHİR Yüzölçümü : 1.118,53 m2 İmar Durumu: İmar planında E=0.60 ayrık nizam 2 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. Kıymeti : 5.592.650,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:20

05/09/2025

Hamdi YALAP

Satış Memuru

99981

e-imzalıdır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.