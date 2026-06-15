T.C.

NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/129 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/129 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Parsel üzerinde bodrum, zemin, 2 normal olmak üzere toplam 4 katlı vasfında, bodrum katı ve üst katları mesken vasfında, ahşap oturtma çatılı pvc, ahşap doğramalı, yöresel sarı taş kaplamalı, 136 m² oturumlu yığma taşıyıcı sistemli yapı bulunmaktadır. Taşınmaz etrafında sıklıkta konut amaçlı yapılar bulunmaktadır.Taşınmazın yerinde yapılan incelemede Kıratlıoğlu Mahallesinde Atatürk ilkokulu ve Atatürk Ortaokulunun doğusunda yer aldığı, Yunus Emre Caddesine 70 mt mesafede, Nevşehir kapalı pazar yerine yaklaşık 400 m, mesafede, Nevşehir Adliyesine kuş uçuşu yaklaşık 600 m mesafede, Nevşehir Belediyesine kuş uçuşu yaklaşık 830 m mesafede, Nevşehir Valiliğine yaklaşık kuş uçuşu 1.45 km mesafede, Nevşehir Devlet Hastanesine yaklaşık kuş uçuşu 3.90 km mesafede olduğu görülmüştür. Topoğrafya olarak eğimli bir zemin üzerinde yer almaktadır. Yol, su, elektrik vb her türlu belediyecilik ve imar hizmetlerinden yararlanabilir durumdadir. Taşınmaz üzerinde bodrum kat, zemin kat normal 1. kat ve normal 2. kattan olusan 4 katlı bir bina bulunmaktadır. Bina yığma kargir sistemle inşa edilmis olup, duvarlarda yöresel sarı taş kallanılmıştır. Bodrum katta 2 daire bulunmakta olup yapılan incelemede 2 oda, antre, mutfak, we lavabo ve banyo bölümlerinde oluşmaktadır. Her birinin büyüklüğü 44,81 m2'dir. Zemin katta 2 daire bulunmakta olup yapılan incelemede 3 oda, antre, mutfak, we lavabo ve banyo bölümlerinde olusmaktadir. Her birinin büyüklüğü 47,68 m2'dir. Normal 1.katta 2 daire bulunmakta olup, yapılan incelemede 3 oda, antre, mutfak, wc lavabo ve banyo bölümlerinde olusmaktadir. Her birinin büyüklügü 56,79 m2'dir.

Adresi : Kıratlıoğlu Mahallesi, Lavanta Sokak 1001 Ada 442 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı imar planına göre bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.

Yüzölçümü : 488,04 m2 Kıymeti : 11.641.357,04 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:20

11/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.