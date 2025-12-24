T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NİĞDE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/219 Esas



İLAN



Davacı , MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile Davalı , NİĞDE OKUL YAPTIRMA VE ONARMA DERNEĞİ null arasında mahkememizde görülmekte olan Dernek (Derneğin Feshi (İlgililer Tarafından Açılan)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/219 esas sayılı dosyası ile davacı tarafından davalı adına açılmış olan Derneğin Tasfiyesine talebine ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde davalı derneğe ilişkin herhangi bir adres bilgisi tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesinin, tensip zaptının ve ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize davalı adına açılmış olan davaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğine ilişkin; ''6100 s. HMK'nın 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur." şerhli,

Mahkememizce tahkikat duruşma tarihi: 12/05/2026 günü saat: 09:30'a bırakılmış olup, HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca;"Önümüzdeki celsede yapılacak tahkikat duruşmasında hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda (HMK 150. Maddesi hariç) yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar olunur" şerhli dava dilekçesi, tensip zaptı ve tahkikat duruşma tarihi bildirir tebliği yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Niğde Okul Yaptırma ve Onarma Derneğine yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.