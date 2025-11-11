Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.11.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        NİĞDE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/1945 Esas
        KARAR NO : 2025/583

        Davalı : 1- KÜBRAHAN ÇAL - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
        2- MURAT İSMAİL - SCHWARZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ


        Mahkememizden verilen 22/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir. Dava konusu Niğde Merkez Kiçağaç Köyü 'nde974 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde1052 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 572 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 577 parsel numaralı, Niğde Merkez Kiçağaç Köyü'nde 169 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olup,
        Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02331386