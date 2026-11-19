Örnek No:55*



T.C.

NİĞDE İCRA DAİRESİ

2026/5661 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5661 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, 247 Ada, 8 Parsel, de bulunan tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Kiledere Köyü Çakıllık Mevkii Niğde MerkezNiğde Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 25.188,24 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.064.677,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Yazılı olduğu gibidir. (Tapu Sicil Tüzüğünün aleniliği ilkesi gereğince NiğdeTapu Müdürlüğünde her zaman incelenebilir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, 247 Ada, 22 Parsel, tarla ve kuyusu

Adresi : Çakıllık Mevkii Merkez NiğdeNiğde Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 27.625,01 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.651.452,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Yazılı olduğu gibidir. (Tapu Sicil Tüzüğünün aleniliği ilkesi gereğince NiğdeTapu Müdürlüğünde her zaman incelenebilir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:40

16/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.