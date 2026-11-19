T.C. NİĞDE İCRA DAİRESİ
T.C.
NİĞDE İCRA DAİRESİ
2026/5661 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5661 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, 247 Ada, 8 Parsel, de bulunan tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Kiledere Köyü Çakıllık Mevkii Niğde MerkezNiğde Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü : 25.188,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.064.677,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Yazılı olduğu gibidir. (Tapu Sicil Tüzüğünün aleniliği ilkesi gereğince NiğdeTapu Müdürlüğünde her zaman incelenebilir)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 13:35
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, KİLEDERE (HÜRRİYET ) Mahalle/Köy, 247 Ada, 22 Parsel, tarla ve kuyusu
Adresi : Çakıllık Mevkii Merkez NiğdeNiğde Merkez / NİĞDE
Yüzölçümü : 27.625,01 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.651.452,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Yazılı olduğu gibidir. (Tapu Sicil Tüzüğünün aleniliği ilkesi gereğince NiğdeTapu Müdürlüğünde her zaman incelenebilir)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:40
16/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.