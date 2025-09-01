Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.09.2025 - 00:00
        T.C.
        NİKSAR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı : 2024/211 Esas
        28.08.2025

        İLAN METNİ


        Niksar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/211 Esas sayılı dosyası ile davalı sıfatıyla taraf olan Mustafa ILGAR'IN (TCKN:192*****694) hissedar olduğu Tokat İli Niksar İlçesi Gürçeşme Köyü228 ada 13 parsel, 305ada 14 parsel, 226 ada6 parsel, 221 ada 8parsel, 213 ada 4 parsel, 192ada 10 parsel, 155 ada 5 parsel, 3922 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, duruşma tarihinin 17/12/2025 günü saat 10:30'a bırakıldığı ayrıca işbu ilan metni Niksar Sulh Hukuk Mahkemesi divanhanesine asıldığı, davalı Mustafa Ilgar'a ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize bizzat veya herhangi bir adliye aracılığıyla cevap dilekçesi sunabileceği davalı Mustafa ILGAR'IN (TCKN:192*****694)'a ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02285870