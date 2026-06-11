T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/547 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Boyluca Mahallesi

ADA NO : 170

PARSEL NO : 78 ve79

VASFI : Fıstıklık

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.050,66 m2 irtifak alanı ve 170/79=10,58 m² hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Zeynep Kaplan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/547 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025