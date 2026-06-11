T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/547 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Boyluca Mahallesi
ADA NO : 170
PARSEL NO : 78 ve79
VASFI : Fıstıklık
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.050,66 m2 irtifak alanı ve 170/79=10,58 m² hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Zeynep Kaplan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/547 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025