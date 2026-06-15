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        T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 23:50
        T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/537 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
        MEVKİİ : Boyluca Mahallesi
        ADA NO : 214
        PARSEL NO : 27
        VASFI : Fıstıklık
        YÜZÖLÇÜMÜ : 223,17 m² irtifak alan hakkı
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Sait Kaplan
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/537 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02483607