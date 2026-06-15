T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/537 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Boyluca Mahallesi

ADA NO : 214

PARSEL NO : 27

VASFI : Fıstıklık

YÜZÖLÇÜMÜ : 223,17 m² irtifak alan hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Sait Kaplan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/537 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025