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        T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.07.2025 - 00:00
        T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/165 Esas
        24.04.2025

        NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN


        Davacı , İLHAN KILIÇ ile Davalı , İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
        Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kumla Mah., Cilt No:86, Hane:72, Birey Sıra No:18'de nüfusa kayıtlı, Hışman ve Ayşe'den olma, 21/03/1987 doğumlu, 42127221012 T.C. kimlik no'lu İlhan Kılıç'ın "Kılıç" olan soyadının "Miroğlu" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kayıtlarına bu şekilde TESCİLİNE " karar verilmiş olmakla karardan herhangi bir menfaati olanların ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin yukarıdaki dosyaya müracaatları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02257380