        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.11.2025 - 00:00
        T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2024/151 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili, Nizip ilçesi, SekiliMah, 406 ada 326 parsel sayılı 6.499,00 m² taşınmazın davacı Yusuf Söylemez tarafından TMK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.05/11/2025

        Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
        Yusuf SÖYLEMEZ MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

        (T.C: 33145520676)

        DURUŞMA GÜNÜ: 17/02/2026
        DURUŞMA SAATİ: 10:20

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02340956