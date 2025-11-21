T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2024/151 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili, Nizip ilçesi, SekiliMah, 406 ada 326 parsel sayılı 6.499,00 m² taşınmazın davacı Yusuf Söylemez tarafından TMK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.05/11/2025

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: Yusuf SÖYLEMEZ MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

(T.C: 33145520676)

DURUŞMA GÜNÜ: 17/02/2026

DURUŞMA SAATİ: 10:20