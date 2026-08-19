Örnek No:55*

T.C.

NİZİP

İCRA DAİRESİ

2026/1042 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1042 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Nizip İlçe, DOĞRULAR Mahalle/Köy, Taşyığını Mevkii, 202 Ada, 4 Parsel, Doğrular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kıymet takdirine konu olan 202 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, tapu kayıtlarında Bağ Ve Fıstıklık vasfında olup, hali hazırda üzerinde 15-25 değişen yaşlarda antepfıstığı ağaçlarının dikili olduğu, killi-tınlı toprak yapısında, % 2-4 eğime sahip olup, imar ve bakımının yapıldığı, bitki gelişiminin normal olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz, Doğrular Mahallesine 1 km, Nizip-Karkamış yoluna, Nizip Cezaevine ve Nizip OSB'ne 2 km, Nizip ilçe merkezine 8 km mesafede bir konumda bulunduğu, toprak yol ile ulaşımının sağlandığı görülmüştür. Yüzölçümü 137.194,49 m² olup, 4093508/13719449 hissesi borçlu A.Ö. adına kayıtlıdır. NOT: Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğünün yazısı ile Projenin güncel aşaması itibari ile oluşabilecek geometrik şekil değişikliğinin kabul edilmesi kaydıyla icraen satış işleminin yapılmasında toplulaştırma projesi açısından sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. NOT: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü (Gaziantep) Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün yazısı ile irtifak hakkı tesisinin baki kalması kaydıyla satış yapılmasında bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Adresi : Doğrular Mahallesi, Taşyığını Mevkii 202 Ada 4 Parsel Nizip/ Gaziantep Nizip / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 137.194,49 m2

Arsa Payı : 4093508/13719449

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 20.467.540,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi Gereğince kısıtlıdır.

Diğer : İrtifak hakkı vardır.(Özel Koşullar : 6801,69 m2 saha üzerinde TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.)

Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereği kısıtlıdır.

Diğer : Taşınmaza ait tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 11:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:22

18/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.