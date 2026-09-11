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        T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/47 Esas


        Davalı Suat, Fuat ve Süleyman ile mirasçılar Silvan, İsa ve Yuhanni adlarına, davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma davasında yapılan yargılama sonucunda, dava konusu Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Taşköy Mah. 109 ada 9 parsel nolu taşınmazın 3.517,04 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkının ve1.057,41 m2"lik kısmında geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tespit ve tescilinin talep edildiği, mahkememizce duruşmanın 24/11/2026 günü saat 10:40'a talik edildiği, dava dilekçesinin alenen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize cevap verebileceğiniz hususu ve tevfikan gıyabınızda duruşma yapılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 20/07/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02546446