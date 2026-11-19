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T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/109 Esas



Dahili davalılar Süleyman Serhanoğlu, Selma Serhanoğlu, Hayriye Serhanoğlu Ve Nergiz Serhanoğlu adlarına, davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan tapu iptal ve tescili davasında yapılan yargılama sonucunda, dava konusu Mardin ili, Nusaybin ilçesi,Pazar Mahallesi 0 ada 79 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı Maliye Hazinesi adına tespit ve tescilinin talep edildiği, mahkememizce duruşmanın 24/11/2026 günü saat 09:35'e talik edildiği, dava dilekçesinin ve tensip zabıtlarının alenen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize cevap verebileceğiniz hususu ve tevfikan gıyabınızda duruşma yapılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 07/07/2026