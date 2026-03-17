İ L A N



T.C.

ÖDEMİŞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/209 Esas

16.03.2026



Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Emine GÜDEN, dava dilekçesi ile; "Hüseyin DURAK" ın uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"Hüseyin DURAK" ın gaipliğine karar verilmesini istemiştir.

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi Mahallesi Cilt No:61, Hane No:1014, BSN:18' de nüfusa kayıtlı, 11567564904 TC kimlik nolu, Süleyman ve Emine' den olma, 20/12/1936 doğumlu "Hüseyin DURAK" tan uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı "Hüseyin DURAK" hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur. 16/03/2026