        T.C. ÖDEMİŞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.03.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        ÖDEMİŞ
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/209 Esas

        16.03.2026


        Davacı tarafından mahkememizde açılan gaiplik davasının yapılan yargılamasında;
        Davacı Emine GÜDEN, dava dilekçesi ile; "Hüseyin DURAK" ın uzun yıllardır kayıp olduğunu, kendisinden bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığını belirterek"Hüseyin DURAK" ın gaipliğine karar verilmesini istemiştir.
        İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi Mahallesi Cilt No:61, Hane No:1014, BSN:18' de nüfusa kayıtlı, 11567564904 TC kimlik nolu, Süleyman ve Emine' den olma, 20/12/1936 doğumlu "Hüseyin DURAK" tan uzun yıllardır haber alınamadığı iddia edildiğinden, yukarıda kimlik bilgileri yazılı "Hüseyin DURAK" hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilanın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü yada yazılı bildirmeleri ilanen duyurulur. 16/03/2026

