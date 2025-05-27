Örnek No:55*



T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/34 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 556 Ada, 15 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm 797,00 m² yüzölçümlü ''Dört Katlı Onbeş Daireli Kargir Apartman'' vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz 1.kat 7 nolu meskendir. Meskene ait Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 07/03/1988 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır. Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 4 kat konut imarlıdır.Taşınmaz 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 3, diğer katlarda 4 er mesken olmak üzere toplam 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz Zafer Mahallesi Karaaslanoğlu Sokak No:3 İç kapı no:7 Ödemiş/İzmir adresindedir.Konu mesken 2 oda, salon, mutfak, koridor, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. 1 adet balkonu bulunmaktadır. Doğu ve güney cephelidir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları eski tip ahşap panel kapıdır. Oda zeminleri laminant parke, ıslak hacimleri seramiktir. Mutfak dolapları suni ahşap, tezgahı granittir. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Meskenin brüt alanı 114,00 m²dir. Satışa konu taşınmaz; Ödemiş İlçe merkezinde yer almakta olup, geçmiş dönemlerde planlı olarak yapılaşmış ve oturmuş bir mahallede yer almaktadır. Yakın çevresindeki yapılaşma genel olarak; bitişik nizam şeklinde, 4-6 katlı apartman tarzı binalardan oluşmaktadır. Bölge orta/üst düzey gelir grubunun ikamet ettiği bir alan konumundadır. Yapılaşma oranının %70-80 olduğu tespit edilmiştir. Sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölgede altyapı imkanları bulunmakta olup taşınmazın kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Taşınmaz Ödemiş Devlet Hastanesine 250 metre,Zafer Mahallesi 125. Yıl Kültür Parkına 600metre mesafededir. Hissesi tamdır.

Adresi : İzmir, Ödemiş, Atatürk Mah, 556 Ada, 15 Parsel, 1 Kat, 7 Bağımsız Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 797 m²

Arsa Payı : 3/48

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Y. Planı 18/8/1988

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:20

21/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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