Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/44 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, EĞRİDERE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 293 Ada, 6 Parsel, Rapora konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre, 1.222,03 m² yüzölçümüne sahip ''İki Katlı Kargir Ev Ve Avlusu'' vasıflı taşınmazdır. Söz konusu taşınmaz tapuda Eğridere Mahallesi 13. Ciltte 1289 Sayfada işlidir.Beydağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 7337 sayılı yazısında; " Eğridere Mahallesi 293 ada 6 parsel numaralı taşınmaz imar planı dışında, Yerleşik Alan Dışında ve İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında 'Kırsal Yerleşme Alanı' içinde kalmaktadır . Nazım İmar Planının Plan Uygulama Hükümlerinin 7.2. Maddesine bakılarak yapılaşma koşulları belirlenir." denilmektedir. Parselin güneyi yol olup, diğer cepheleri komşu ve benzer parsellerle çevrilidir. Taşınmazın yüzölçümü 1.222,03 m² olup, takyidatlı tapu kaydında İki Katlı Kargir Ev Ve Avlusu vasfındadır. Fiiliyatta da vasfını korumaktadır. Taşınmaz; hafif eğimli olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VI. Sınıf tarım arazisidir. Çevresi aynı özellikleri gösteren arazilerle kaplıdır. Taşınmazın suyu ve elektriği mevcuttur. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. Taşınmazda muhtelif yaşlarda 1 adet İncir ağacı, 2 adet Şeftali ağacı, 2 adet Şeftali fidanı, 1 adet Zeytin fidanı, 10 adet Zeytin ağacı, 1 adet Ayva ağacı, 1 adet Armut fidanı ve 1 adet Ayva fidanı bulunmaktadır. Parsel köy merkezine 100 metre,Beydağ Kaymakamlık Binasına kuş uçuşu 7000 m mesafede kuzeyde konumludur. Taşınmaz üzerinde iki betonarme ev ve ön bölümünde sundurma alanı, evin arka cephesine bitişik halde inşa edilmiş hayvan damı bulunmaktadır İki katlı betonarme yapının; zemin katı dam, üst katı meskendir. Dam bölümü tek hacimden oluşmaktadır. Meskene çıkışı ön cepheden beton merdivenledir. 3 oda, giriş bölümü, mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Giriş kapısı ve pencereleri demir doğramadır. İç kapıları ahşaptır. Zemini betondur. Keşif anında meskende ikamet edilmemektedir. Eski durumdadır.Alanı 140,00 m2 dir. Sundurma, çelik profilden inşa edilmiştir. Üzeri trapez sacdır. Alanı 40,00 m2 dir.Hayvan damı çelik profilden inşa edilmiştir. Üzeri trapez sacdır. Alanı 65,00 m2 dir.Taşınmazın belediye altyapı imkanlarında istifadesi tamdır.Hissesi tamdır

Adresi : Beydağ İlçesi Eğiridere Mah.293 Ada 6 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 1.222,03 m2

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir

Kıymeti : 2.682.750,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:07

07/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.