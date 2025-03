T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/130 Esas



Davacılar Asuman Selçuk, Gülizar Aktaş, Hasan Kolenoğlu, Havva Atasoy, İbrahim Kolenoğlu, Meryem Hacıhaliloğlu, Seher Kolenoğlu, Yakup Kolenoğlu tarafından mahkememize açılan tapu iptal tescil davasında Trabzon İli, Of İlçesi, Sulaklı Mahallesi 1125 ada 2 parsel numaralı taşınmazda müşterek hisse sahibi oldukları ve bu taşınmazın 1/3'lük kısmını yüz yıldır hiç ara verilmeksizin davacılar ile miras bırakanların zilyetliğinde olduğu, ancak kadastro çalışmaları sırasında davalı hazine adına kaydedildiğini belirterek söz konusu taşınmazın 1/3'lük kısmının iptali ile bu payın veraset ilamında belirtilen paylar oranında davacılar adına tapu kayıt ve tescilinin talep ettikleri görülmüştür. Mahallinde keşif yapılmış olup, dava konusu taşınmaz olan Trabzon İli, Of İlçesi, Of İlçesi, Sulaklı Mahallesi 1125 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1/3'lük kısmında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/130 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerekmekte olup, aksi halde dava konusu edilen taşınmazın Davacılar Asuman Selçuk, Gülizar Aktaş, Hasan Kolenoğlu, Havva Atasoy, İbrahim Kolenoğlu, Meryem Hacıhaliloğlu, Seher Kolenoğlu, Yakup Kolenoğlu adlarına 1/3'lük kısmının tapuya kayıt ve tesciline dair kararı verilebileceği ilan olunur.28/02/2025