T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/38 Esas

DAVALILAR : 1- Okan DEMİRCİ , M**** ve R*** oğlu, 6*********8,YEŞİLKENT MAH. G-811 SK. NO:20 İÇ KAPI NO.3



Davacı Hanefi Demirci tarafından açılan "Ölüm tarihinin düzeltilmesi isteği davasında özetle"; Davacının babaannesi Hanife Demirci'nin gerçekte 01.01.1973 tarihinde vefat etmiş olmasına karşın ölüm tarihi 28.03.1980 olarak nüfustan kaydı düşürüldüğü anlaşılarak ölüm kaydının düzeltilmesi isteğidir.

Mahkemenizce kurulan ara karar uyarınca, davacı vekili tarafından Hanife DEMİRCİ misrasçılarının davaya dahil edilmesi amacıyla dahili davalı dilekçesi sunulmuş olup, dahili davalı Okan Demirci'nin dava dilekçesinde belirtilen bir adresinin olmadığı ve UYAP sisteminde kayıtlı olan adreslere tebligat yapıldığı, mahkememizce resen yapılan adres araştırmaları sonucunda elde edilen adreslerde tanınmadığı anlaşılmakla işbu dahili davalıya tebligat yapılamamıştır. Uyap sistemi üzerinde yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma günü verilmesine ilişkin tutanağın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317, 318, 320/1, 320/2 ve 317/3 maddeleri şerhini içerir uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize cevap ve delillerinizi sunmanız ayrıca HMK 139 ve 150/1 uyarınca;Dava şartları ve varsa ilk itirazlarının inceleneceği 12/11/2025 günü saat 10:20 de ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıkları yaparak gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz de karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur.31/07/2025