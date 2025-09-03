Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. OLTU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2025 - 00:00
        T.C.
        OLTU
        SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        İLAN

        ESAS NO: 2025/485 Esas
        TALEP EDEN : Cengiz AKSAN


        Talep eden Cengiz Aksan tarafından açılan gaiplik davasının yapılan yargılaması nedeniyle;
        Gaipliğine karar verilmesi istenilen Polat Aksan'ın, 1978 yılında Almanya ülkesine gittiği ve bir daha geri dönmediği, 1978 yılından beri kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Polat Aksan'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/485 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur. 01/08/2025


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 23635795998
        ADI SOYADI : POLAT AKSAN
        BABA ADI : Süleyman
        ANA ADI : Gülli
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1920
        DOĞUM YERİ : Oltu

