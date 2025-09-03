T.C.

OLTU

SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



İLAN



ESAS NO: 2025/485 Esas

TALEP EDEN : Cengiz AKSAN



Talep eden Cengiz Aksan tarafından açılan gaiplik davasının yapılan yargılaması nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Polat Aksan'ın, 1978 yılında Almanya ülkesine gittiği ve bir daha geri dönmediği, 1978 yılından beri kendisinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Polat Aksan'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/485 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur. 01/08/2025



GAİP

TC KİMLİK NO : 23635795998

ADI SOYADI : POLAT AKSAN

BABA ADI : Süleyman

ANA ADI : Gülli

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1920

DOĞUM YERİ : Oltu