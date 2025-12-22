T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/329 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

MEVKİİ : Kırmızıgöl

ADA NO : 176

PARSEL NO : 275

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.292,50 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Abdulkadir KOLBAŞI (64036080344), Cansu KOLBAŞI (63994081752), Ceylan ABİK (29525239276), Necla TUGTEKİN (64072079128), Remziye KAYA (64063079410), Songül DOĞAN (64039080280), Şeyhmus ÖZDEMİR (26696333536)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün

12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025