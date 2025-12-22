Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2025 - 00:00
        T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/329 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
        MEVKİİ : Kırmızıgöl
        ADA NO : 176
        PARSEL NO : 275
        VASFI : Yol
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.292,50 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI :Abdulkadir KOLBAŞI (64036080344), Cansu KOLBAŞI (63994081752), Ceylan ABİK (29525239276), Necla TUGTEKİN (64072079128), Remziye KAYA (64063079410), Songül DOĞAN (64039080280), Şeyhmus ÖZDEMİR (26696333536)
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
        12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02366804