T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/329 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
MEVKİİ : Kırmızıgöl
ADA NO : 176
PARSEL NO : 275
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.292,50 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Abdulkadir KOLBAŞI (64036080344), Cansu KOLBAŞI (63994081752), Ceylan ABİK (29525239276), Necla TUGTEKİN (64072079128), Remziye KAYA (64063079410), Songül DOĞAN (64039080280), Şeyhmus ÖZDEMİR (26696333536)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.12.2025