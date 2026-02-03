T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/24

Davacı Mustafa Resuloğlu ile davalılar Hüseyin Kuvancı arasında mahkememizde görülmekte olan 3379 ada 1 parsel üzerinde bulunan tek katlı ev 2 odalı müştemilat ve arazi üzerinde bulunan ekili ve dikili şeyler ile taş duvarın davacıya aidiyetinin tespiti davası nedeniyle; Davalı 48994645470 TC Kimlik numaralı Hüseyin Kuvancı'ya 22/28-32 Blentitta Ave., Broadmeadows Vic 3047 Melburn adresinde tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden,

"Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar olunur." şerhli ve 14/05/2026 tarih 09.30 olan ön inceleme duruşma günü tebligatının tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.