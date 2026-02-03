Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.02.2026 - 00:00

        İLAN

        T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/24

        Davacı Mustafa Resuloğlu ile davalılar Hüseyin Kuvancı arasında mahkememizde görülmekte olan 3379 ada 1 parsel üzerinde bulunan tek katlı ev 2 odalı müştemilat ve arazi üzerinde bulunan ekili ve dikili şeyler ile taş duvarın davacıya aidiyetinin tespiti davası nedeniyle; Davalı 48994645470 TC Kimlik numaralı Hüseyin Kuvancı'ya 22/28-32 Blentitta Ave., Broadmeadows Vic 3047 Melburn adresinde tebligat yapılamadığı ve adresi tespit edilemediğinden,
        "Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar olunur." şerhli ve 14/05/2026 tarih 09.30 olan ön inceleme duruşma günü tebligatının tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02392857