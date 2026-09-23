Örnek No:55*

T.C. ORHANELİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/11 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 356 Parsel,Taşınmaz 580,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Üzerinde 54m2 2 katlı bina bulunmaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 835-837m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Parsel içerisinde mevcut olduğu tespit edilen 1 adet mesken binası taş, kerpiç, tuğla ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak, 2 katlı ve yığma niteliğinde yapılmıştır.

Yüzölçümü : 580 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 967.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 359 Parsel: Taşınmaz 2140,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Üzerinde 37,5m2 samanlık bulunmaktadır. %6 eğime sahiptir. Rakım 837-840m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. söz konusu parselin içerisinden köy yolu geçmekte olup,Parselin bu yapılar haricinde kalan kısımları tarla olarak bırakılmış olup, halihazırda içerisinde zirai gelir getirecek herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır.Parsel içerisinde mevcut olduğu tespit edilen 1 adet samanlık yapısı taş, kerpiç, tuğla ve ahşap gibi yapı malzemeleri kullanılarak,1 katlı ve yığma niteliğinde yapılmıştır

Yüzölçümü : 2.140 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 3.225.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ölünceye Kadar Bakma Akdi : Ömer SARI lehine 22/08/1966 tarihinden itibaren bakma akdi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 11:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, BALIOĞLU Mahalle/Köy, 3 Parsel. Taşınmaz 31.640,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. İrtifak hakkı ile birlikte satılacaktır.

Yüzölçümü : 31.640 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları veUygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 18.984.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak hakkı vardır. (Özel koşullar: 770,59 m2lik kısmında BOTAŞ lehine ağaç dikmemek bina ve sabit tesis vs.yapmamak şartı ile daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 12:14

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, BALIOĞLU Mahalle/Köy, 4 Parsel, Taşınmaz 10.320,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde karışık sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.%4 eğime sahiptir. Rakım 821-826m arasındadır. Sulama imkanı olan, sulu tarım arazisidir.İrtifak hakkı ile birlikte satılacaktır.

Yüzölçümü : 10.320 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları veUygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 6.192.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İrtifak hakkı vardır. (Özel koşullar: 456,51m2lik kısmında BOTAŞ lehine ağaç dikmemek bina ve sabit tesis vs.yapmamak şartı ile daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 86 Parsel. Taşınmaz 8060,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %10 eğime sahiptir. Rakım 817-832m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir..

Yüzölçümü : 8.060 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları veUygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 4.030.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:16

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 87 Parsel. Taşınmaz 1960,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %5 eğime sahiptir. Rakım 819-824m arasındadır. Sulama imkanı olan, sulu tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.960 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 1.176.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:16

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 134 Parsel. Taşınmaz 1480,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. İçerisinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %3 eğime sahiptir. Rakım 768-771m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.480 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 592.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:16

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 149 Parsel, Taşınmaz 8720,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. İçerisinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %10 eğime sahiptir. Rakım 836-852m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 8.720 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 3.488.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:34

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 151 Parsel, Taşınmaz 21080,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. İçerisinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %15 eğime sahiptir. Rakım 814-852m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 21.080 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 8.432.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:34

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 281 Parsel,Taşınmaz 1400,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. İçerisinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 780-781m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.400 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 560.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:16

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 295 Parsel,Taşınmaz 5260,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde karışık halde dut, ceviz, erik ağaçları bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %12 eğime sahiptir. Rakım 800-812m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 5.260 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 2.104.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 11:16

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 296 Parsel, Taşınmaz 4100,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde karışık halde dut, ceviz, erik ağaçları bulunmaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %10 eğime sahiptir. Rakım 810-819m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 4.100 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 1.640.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 12:16

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 147 Parsel, Taşınmaz 23920,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. İçerisinde orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. %12 eğime sahiptir. Rakım 794-829m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 23.920 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 9.568.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:33

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 309 Parsel, Taşınmaz 1200,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %6 eğime sahiptir. Rakım 811-815m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.200 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:33

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 334 ParselTaşınmaz 1140,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsalfaaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Ayrıca parsel içerisinden 200m2 lik alandan yol geçmektedir. %6 eğime sahiptir. Rakım 832-835m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.140 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 1.368.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:06

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 343 ParselTaşınmaz 1700,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 841-842m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 1.700 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 2.040.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:06

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:06

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 349 ParselTaşınmaz 160,00 m2 bahçe vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 834-835m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 160 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:06

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 353 Parsel,Taşınmaz 300,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 839-840m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:36

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhaneli İlçe, SEMERCİ Mahalle/Köy, 354 Parsel, Taşınmaz 320,00 m2 tarla vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. %1-2 eğime sahiptir. Rakım 839-840m arasındadır. Sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 320 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.