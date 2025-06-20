Örnek No:55*

T.C.

ORHANGAZİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, PAŞAPINAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 589 Parsel...

Yüzölçümü : 600 m2

İmar Durumu : Yerleşim alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.911.187,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, PAŞAPINAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 323 Parsel...

Yüzölçümü : 8.050 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.232.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 14:39

18/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.