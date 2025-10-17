T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/135 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİ

DAVALI : MEHMET SADİ NASUHOĞLU



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize yargıtay bozma ilamı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yargıtay bozma ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yargıtay bozma ilamında özetle Ortaca Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.12.2010 tarihli ve 2001/110 Esas, 2010/449 Karar sayılı kararıyla; dava konusu taşınmazın tapuda davalılar adına kayıtlı oldukları, taşınmaz üzerinde Mihrişah Valide Sultan Vakfına ilişkin şerh bulunduğu, dayanak parsellerinin tapulamasının 1954 yılında yapıldığı ve bu tarihte kesinleştiği, bu parselin 1954 yılında yapılan Kadastro çalışmaları sonucunda oluşan eski 35 vd parsellerden geldiği, parsellerin 2. defa kadastro çalışmalarına tabi tutularak 2859 sayılı Kanun ile 3290 sayılı Kanunla değişik 2891 sayılı Kanunlar uyarınca yapılan ve 1990 yılında kesinleşen 2. kadastro çalışmaları sonucu 1990 yılında yeniden tutanak düzenlenerek tespit gördüğü, bu tespitin de 09.07.1990 tarihinde kesinleştiği, davalı kayıt maliklerinden Zehra Nasuhoğlu, Seza Kovalak ve Nefise Görgülü’nün dava tarihinden önce öldükleri, ölmüş kişiye karşı dava açılamayacağı gibi mirasçılarının davaya dahil edilerek davaya devam edilmesinin de mümkün olmadığı, kaldı ki dava konusu taşınmazın orman tahdit sınırları içerisinde kalmadığı, dava sırasında yürürlüğe giren 5841 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3 üncü maddesine eklenen hüküm gereğince davanın 10 yıllık hak düşürücü süreden sonra açıldığı gerekçesiyle hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Hazine vekilinin yerinde görülen temyiz itirazının kabulüyle hükmün, 6100 sayılı Kanun'un geçici 3 üncü maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'un 428 inci maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir. Durusma Günü: 08/01/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.