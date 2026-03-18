T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTACA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/165 Esas



İLAN METNİ

Dava konusu Muğla ili, Dalaman ilçesi, Gürleykmahallesi, 543 ada 7 parsel sayılı Doğusu: ve Batısı: tescil harici alan, Güneyi:yol ile çevrili A=6271,87 m2olan taşınmazın Fatih Karahan adına tescili talep edildiğinden; işbu dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin mahkememiz dosyasına ilandan itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları ve kendi adlarına tescilinin talep edilebileceği 4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR. 27.02.2026