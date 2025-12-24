T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2020/391 Esas

KARAR NO : 2025/162

DAVALI: RIZA GÜZELYURT - 345*****594 aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DavanınKABULÜ ile;

Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Pınarbaşı Mah/Köyü Cilt No: 37, Hane No: 31, BSN : 27'de nüfusa kayıtlı 63*******86 T.C. Kimlik Numaralı Adnan ve Zeynep kızı, 23/10/1990 Ortaköy doğumlu, Davacı TUBA GÜZELYURT ile aynı yer BSN : 22'de nüfusa kayıtlı 34*******94 T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ve Gönül oğlu, 05/03/1986 Ortaköy doğumlu, Davalı RIZA GÜZELYURT'un TMK'nın 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- a) Tarafların müşterek çocuğu, Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, Pınarbaşı Mah/Köyü Cilt No: 37, Hane No: 31, BSN : 29'da nüfusa kayıtlı 39956222716T.C. Kimlik Numaralı Rıza ve Tuba oğlu, 16/07/2012 Karabaağlar doğumlu, ALPER GÜZELYURT'un velayetinin davacı anne TUBA GÜZELYURT'a VERİLMESİNE,

b)Velayet kendisine verilmeyen baba ile müşterek çocuklar arasında şahsi ilişki tesisi ile; tarafların her ayın ikinci ve dördüncü haftası olmak üzere Cuma Saat 17:00'den Pazar saat 17:00'a kadar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sabah saat 10:00 dan , üçüncü gün akşam saat 17:00 a kadar, Kurban Bayramı'nın ikinci günü sabah saat 10:00 dan , üçüncü gün akşam saat 17:00 a kadar, her sömestri tatilinin ikinci haftası ikinci pazartesi günü sabah saat 10:00 'dan pazar günü akşam saat: 17:00'a kadar, Yaz tatillerinde 1 Ağustos günü sabah saat 10:00'da teslim alınmak ve - 30 Ağustos teslim günü saat 17:00 'da teslim edilmek üzere müşterek çocuğun anneden alınarak babaya verilmesine,

d)Velayet kendisine verilen eşe, çocukların varsa, mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesi için bir aylık süre verilmesine,

e)Çocukların mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklerin önemli değişikliğin meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde sağ kalan/velayet kendisine verilen eş tarafından mahkememize bildirilmesine,

f)Çocukların mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermediği takdirde, malların korunması için TMK'nın 360. Maddesi uyarınca uygun önlemlerin alınacağının, özellikle malların yönetimi konusunda mahkemece talimat verebileceğinin; mahkemece belirli zamanlarda verilen bilgi ve hesabı yeterli görülmezse, malların tevdi edilmesine veya güvence gösterilmesine karar verilebileceğinin Sağ kalan/velayet kendisine verilen eşe ihtarına,

g)Çocukların mallarının tehlikeye düşmesi başka bir şekilde önlenemeyecek olması veya Çocuk mallarının gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarların kanuna uygun şekilde sarf edileceğinden kuşku duyulması hallerinde, TMK'nın 360. Maddesi uyarınca yönetimin bir kayyıma devredilmesine karar verilebileceğinin Sağ kalan/velayet kendisine verilen eşe ihtarına,

h-)Velayeti kendisine verilen tarafın velayet hükümlerine aykırı davranması halinde velayet hakkının KALDIRILACAĞININ İHTARINA, ( ihtarat yapıldı.)

3-Davacı tarafın maddi manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası talepleri olmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

4-Kararın kesinleşmesi halinde karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 615,40-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 54,40-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 561,00-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan; 54,40-TL Başvuru Harcı, 54,40-TL Peşin/nisbi Harcı, 300,00-TL Bilirkişi ücreti, 10.752,00 TL basın ilan kurumu ücreti, 2.628,56-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 13.037,36 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,

8-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nın 333'üncü maddesi uyarınca resen yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzlerinekarşı, diğerlerinin yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak ve süresi içerisinde istinaf edilmemesi halinde hüküm kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/05/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025