T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/751 Esas

KARAR NO : 2025/115

Davacı , DELAL ELHINEDİ ile Davalı ,FADİ ZEHUR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle; Davacı tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2023/751 kayıtlı bulunan dosyada; "yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 13/02/2025 tarih 2023/751 Esas 2025/115 Kararıyla dosyanın karara çıktığı, davacının talebiyle gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkarılmış olup,mahkememiz gerekçeli kararı İLANEN TEBLİĞ olunur.

HÜKÜM :

1/ Davanın KABULÜ ile; Hamdan ve Vidad'dan olma, 19/01/1996 Humus doğumlu, 99372915364 YKN'li DELAL ELHINEDI ile İbrahim ve Lemis İbrahim'den olma, 04/08/1994 Rebah doğumlu, 99789955922 YKN'li FADİ ZEHUR'un TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2/ Tarafların müşterek çocukları, 19/08/2022 Osmaniye doğumlu, 99282994978 YKN'li İBRAHİM ZEHUR'un velayetinin annesine verilmesine,

3/ Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında; her ayın 2. Ve 4. Haftası pazar günleri saat 12:00 ile aynı gün saat 16:00 arasında Kişisel ilişki kurulmasına, TMK'nın 182. Maddesi gereğince; kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydı ile velayetin değiştirilebileceğinin ihtarına, (ihtar edildi),

4/ Velayeti kendisine verilmeyen tarafa müşterek çocuğun EĞİTİM/SAĞLIĞI konusunda bulunduğu/yatırıldığı okul/sağlık kuruluşu binasında idarenin (HASTAHANE BAŞ HEKİMİ/OKUL MÜDÜRÜ) belirleyeceği uygun yer ve süre içerisinde bir görevli (hemşire/ müdür yardımcısı) yanında TMK m. 182 f. 3, c.1 hükmü uyarınca hasta çocuğunu ZİYARET HAKKI/öğrenci çocuğun durumu konusunda yetkilisinden (doktoru, öğretmeni) BİLGİ EDİNME HAKKI verilmesine,

5/ Karar kesinleştiğinde bir örneğinin İl Göç İdaresi ve İl Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6/ Suç üstü ödeneğinden karşılanan 269,85 TL başvurma harcı, 615,40 TL karar ilam harcı, 981,00 TL tebligat gideri, 7,50 TL KEP ücreti, 1.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam; 2.873,75 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7/ Davacı tarafından yapılan 60,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8/ Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9/ Davalı yanca yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

10/ Bakiye avans bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla, Adana Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmek üzere Mahkememize hitaben yazılmış veya en yakın Aile Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/02/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/05/2025